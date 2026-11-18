Mit einem Wert von 65,50 EUR bewegte sich die DWS Group GmbH-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 30'078 Punkten notiert. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,60 EUR an. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 65,30 EUR. Bei 65,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1'146 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei 78,75 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 20,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 23,36 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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