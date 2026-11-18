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18.11.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 65,25 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 65,25 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'018 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 65,20 EUR. Bei 65,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18'036 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,69 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 23,07 Prozent Luft nach unten.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,36 EUR belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,19 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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