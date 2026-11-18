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18.11.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zieht am Mittwochmittag an
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 65,70 EUR zu.
Um 12:28 Uhr sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 65,70 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'109 Punkten steht. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 65,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'534 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,86 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 30,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,36 EUR aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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