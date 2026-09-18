DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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18.09.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von DWS Group GmbH
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 73,85 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 73,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'454 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,85 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,05 EUR. Zuletzt wechselten 2'170 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 78,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,43 EUR aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,27 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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