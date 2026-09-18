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18.09.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Freitagnachmittag nach

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Freitagnachmittag nach

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 73,10 EUR ab.

DWS Group
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Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 73,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'233 Punkten steht. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 72,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41'798 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 45,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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