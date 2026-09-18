DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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18.09.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 73,30 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 73,30 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'487 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 73,30 EUR. Mit einem Wert von 74,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10'041 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 78,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,44 Prozent. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 46,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,27 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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