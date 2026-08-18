DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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18.08.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Vormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 73,35 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 73,35 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'283 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 73,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3'679 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,43 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 46,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,44 EUR.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,18 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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