DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 73,35 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'974 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 74,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,65 EUR. Bisher wurden heute 23'627 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,60 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,56 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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