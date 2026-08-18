DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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18.08.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Mittag zu
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 73,65 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 73,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 73,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'999 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 76,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,84 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR je Aktie ausschütten.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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