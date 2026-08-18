DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Mittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 73,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 73,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'999 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 76,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,84 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR je Aktie ausschütten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DWS Group GmbH-Aktie angepasst

DWS-Aktie knickt dennoch ein: Deutsche-Bank-Tochter sammelt überraschend viel Anleger-Geld ein