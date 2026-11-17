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17.11.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Vormittag ab
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 66,45 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 66,45 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'275 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 66,25 EUR. Bei 66,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2'404 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 18,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,36 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,19 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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