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17.11.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag in Rot
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 66,50 EUR abwärts.
Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 66,50 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'284 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,25 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7'398 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 18,42 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,51 Prozent.
Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,36 EUR ausgeschüttet werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,19 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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