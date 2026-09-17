DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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17.09.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Vormittag an Fahrt
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 73,10 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 73,10 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'397 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 73,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'444 DWS Group GmbH-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,33 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,43 EUR.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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