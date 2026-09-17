DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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17.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 73,75 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'521 Punkten liegt. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,75 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30'386 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,43 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2025.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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