DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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17.09.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 73,00 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 73,00 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'293 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 73,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22'294 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,43 EUR aus.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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