DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagvormittag behauptet

Zum Vortag unverändert notierte die DWS Group GmbH-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 73,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 32'420 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 73,75 EUR. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 73,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,65 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 2'644 Aktien.

Bei 76,60 EUR erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 50,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 46,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,44 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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