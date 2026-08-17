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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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17.08.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Einbussen

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 73,10 EUR.

DWS Group
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Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 73,10 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'363 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,65 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 42'674 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 76,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 4,79 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Abschläge von 31,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,44 EUR belaufen.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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