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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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17.08.2026 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Montagmittag ins Minus

DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Montagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 73,15 EUR ab.

DWS Group
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Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 73,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'464 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 73,05 EUR. Bei 73,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'382 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 76,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 4,72 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 31,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,44 EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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