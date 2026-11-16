DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büsst am Vormittag ein

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 67,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'671 Punkten liegt. Bei 67,05 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 67,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2'592 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 25,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,36 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,19 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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