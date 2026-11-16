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16.11.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von DWS Group GmbH
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 67,05 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 67,05 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'564 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 67,00 EUR. Bei 67,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'742 DWS Group GmbH-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,45 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 33,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,36 EUR.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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