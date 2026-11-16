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16.11.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH stabilisiert sich am Montagmittag
Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der DWS Group GmbH-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 67,20 EUR.
Mit einem Kurs von 67,20 EUR zeigte sich die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'730 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,65 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,00 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 7'827 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Gewinne von 17,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,36 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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