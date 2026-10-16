DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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16.10.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagnachmittag stabil
Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der DWS Group GmbH-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 66,00 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die DWS Group GmbH-Aktie um 16:28 Uhr im XETRA-Handel bei 66,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 30'737 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 66,70 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 65,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16'813 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 78,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 16,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 23,94 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,41 EUR aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,23 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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