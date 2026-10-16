DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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16.10.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag kaum verändert
Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt sich am Freitagmittag ohne grosse Bewegung. Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 66,00 EUR.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der DWS Group GmbH-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 66,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 30'808 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 66,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 65,75 EUR. Mit einem Wert von 66,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 8'170 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Gewinne von 19,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit einem Kursverlust von 23,94 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,41 EUR aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,23 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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