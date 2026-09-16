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16.09.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag nahezu unverändert

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Anleger zeigten sich zuletzt bei der DWS Group GmbH-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 72,75 EUR.

DWS Group
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Im XETRA-Handel kam die DWS Group GmbH-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 72,75 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 31'211 Punkten steht. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 73,10 EUR zu. Bei 72,35 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 73,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6'230 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. 8,25 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,00 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,43 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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