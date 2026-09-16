DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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16.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteidigt Stellung am Nachmittag
Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die DWS Group GmbH-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 72,75 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie kam im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,75 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 31'305 Punkten steht. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 73,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 72,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18'876 DWS Group GmbH-Aktien.
Bei 78,75 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 7,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Abschläge von 31,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.
In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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