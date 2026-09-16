DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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16.09.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 72,90 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 72,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'138 Punkten liegt. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,00 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 11'079 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. 8,02 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR je Aktie ausschütten.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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