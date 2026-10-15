DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 65,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'903 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 65,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 65,85 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'068 Stück gehandelt.

Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 19,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 23,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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