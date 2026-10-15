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15.10.2026 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag schwächer

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag schwächer

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 65,70 EUR abwärts.

DWS Group
61.01 CHF -0.87%
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 65,70 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 29'837 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 65,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78'447 DWS Group GmbH-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 19,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 30,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,41 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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