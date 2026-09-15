DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Vormittag nach

Um 09:28 Uhr rutschte die DWS Group GmbH-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 71,80 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'859 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 71,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20'288 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 9,68 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Abschläge von 30,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,44 EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,28 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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