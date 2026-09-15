DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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15.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 72,90 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 72,90 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'159 Punkten steht. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 71,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,50 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87'712 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 78,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 8,02 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 45,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,44 EUR ausgeschüttet werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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