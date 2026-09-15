DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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15.09.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Dienstagmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 72,70 EUR.
Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 72,70 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'983 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 71,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57'039 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 44,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,28 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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