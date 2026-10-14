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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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14.10.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DWS Group GmbH

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 66,45 EUR.

DWS Group
61.55 CHF -0.47%
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Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 66,45 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'189 Punkten liegt. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,35 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'255 DWS Group GmbH-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,51 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Abschläge von 24,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,41 EUR belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,23 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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