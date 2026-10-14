DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DWS Group GmbH

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 66,45 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'189 Punkten liegt. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,35 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'255 DWS Group GmbH-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,51 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Abschläge von 24,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,41 EUR belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,23 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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