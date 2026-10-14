DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verliert am Mittwochmittag

Um 12:28 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 66,15 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'343 Punkten liegt. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 66,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'730 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 78,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 16,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,41 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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