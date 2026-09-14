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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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14.09.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Abschlägen

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 76,20 EUR.

DWS Group
71.35 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die DWS Group GmbH-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 76,20 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'599 Punkten realisiert. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 75,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 3'990 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 78,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Mit einem Kursverlust von 34,12 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,44 EUR belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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