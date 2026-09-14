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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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14.09.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag leichter

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag leichter

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 75,65 EUR abwärts.

DWS Group
70.88 CHF -1.98%
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Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 75,65 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'143 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 75,15 EUR. Bei 76,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 27'066 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,10 Prozent hinzugewinnen. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,64 Prozent.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,44 EUR aus.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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03.08.26 DWS Group Buy UBS AG
29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
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09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
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