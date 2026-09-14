DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 75,85 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'187 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,20 EUR ab. Bei 76,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13'659 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,82 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 33,82 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,44 EUR aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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