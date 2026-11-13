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13.11.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagvormittag im Minus
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 67,60 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 67,60 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'697 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 793 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Bei 78,75 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 16,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 25,74 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,36 EUR.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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