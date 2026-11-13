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13.11.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Freitagmittag tiefer
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 67,65 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 67,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'722 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 67,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,70 EUR. Bisher wurden heute 9'010 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 16,41 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 50,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 34,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,36 EUR.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,19 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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