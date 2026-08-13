DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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13.08.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag gesucht
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 75,45 EUR.
Um 09:28 Uhr stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 75,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'293 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3'120 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 1,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Mit einem Kursverlust von 33,47 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,44 EUR belaufen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,18 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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