DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Nachmittag tiefer

Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 74,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'327 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 74,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'244 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 2,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 32,53 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,44 EUR.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DWS Group GmbH-Aktie angepasst

DWS-Aktie knickt dennoch ein: Deutsche-Bank-Tochter sammelt überraschend viel Anleger-Geld ein