DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 75,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 32'337 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,15 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 8'674 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,93 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 33,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,44 EUR ausgeschüttet werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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