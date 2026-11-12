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12.11.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 67,90 EUR ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 67,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'765 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 67,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 25'247 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 15,98 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,07 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,36 EUR belaufen.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,19 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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