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12.11.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH steigt am Donnerstagmittag
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 68,30 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'171 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 68,45 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 68,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 14'132 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von 15,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,50 Prozent.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,36 EUR je Aktie ausschütten.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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