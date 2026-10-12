DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Montagvormittag zu

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 67,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'054 Punkten steht. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'425 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 14,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Abschläge von 25,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,41 EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,23 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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