DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag leichter

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 66,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'071 Punkten notiert. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 66,20 EUR. Mit einem Wert von 66,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 16'830 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Abschläge von 24,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,41 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,23 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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