DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kursverlusten

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,45 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'027 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'948 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 78,75 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,51 Prozent. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 32,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,41 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen