DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 66,45 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,45 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'027 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'948 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Bei 78,75 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,51 Prozent. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 32,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,41 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur DWS Group GmbH-Aktie
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Montagvormittag zu (finanzen.ch)
|
09.10.26
|DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
30.09.26