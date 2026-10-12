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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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12.10.2026 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kursverlusten

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 66,45 EUR abwärts.

DWS Group
61.94 CHF -0.10%
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,45 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'027 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'948 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 78,75 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,51 Prozent. Bei 50,20 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 32,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,41 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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