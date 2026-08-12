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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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12.08.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag gesucht

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 75,20 EUR nach oben.

DWS Group
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Um 09:28 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 75,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'287 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 75,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'355 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 76,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 33,24 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,42 EUR aus.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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