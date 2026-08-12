DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zieht am Nachmittag an

Die DWS Group GmbH-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 75,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'430 Punkten tendiert. Bei 75,60 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 75,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 48'786 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 50,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,42 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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