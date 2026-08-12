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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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12.08.2026 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Mittag

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 75,25 EUR.

DWS Group
70.24 CHF 0.16%
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Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 75,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'491 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 75,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'063 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 33,29 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,42 EUR belaufen.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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