DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag in Grün

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 68,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'253 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 69,30 EUR. Bei 68,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2'406 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 78,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,30 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 27,14 Prozent Luft nach unten.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,36 EUR ausgeschüttet werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,19 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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