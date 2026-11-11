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11.11.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag in Grün
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 68,90 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 68,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'253 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 69,30 EUR. Bei 68,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2'406 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 78,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,30 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 27,14 Prozent Luft nach unten.
Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,36 EUR ausgeschüttet werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,19 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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