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11.11.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 68,40 EUR zu.
Um 12:28 Uhr stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 68,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'996 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 69,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14'817 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 13,14 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 26,61 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,36 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,19 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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